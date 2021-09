Paulo Coelho ajuda CPI a identificar origem de Rolex comprado pelo diretor da Precisa

Apoie o 247

Revista Fórum - Em publicações no Twitter, o escritor Paulo Coelho, que mora na Suíça, está ajudando a CPI do Genocídio a identificar a origem do relógio Rolex comprado por R$ 78 mil pelo diretor executivo da Precisa Medicamentos, Danilo Trento. O executivo confirmou que o relógio, um dos mais caros do mundo, seria dado de presente.

“O cartão de compra (garantia) está na Rolex, em Genebra, e não pode ser alterado como certas certidões de óbito. Não sei se dá para ter acesso”, tuitou o escritor, fazendo uma ironia à Prevent Sênior, empresa também investigada pela CPI e que teria fraudado a declaração de óbito de Regina Hang, mãe do empresário bolsonarista Luciano Hang, o véio da Havan, que morreu de Covid e foi submetida a tratamento com cloroquina.

Leia a íntegra na Fórum.

O cartão de compra (garantia) está na Rolex, em Genebra, e não pode ser alterado como certas certidões de óbito. Não sei se dá para ter acesso — Paulo Coelho (@paulocoelho) September 24, 2021

Acabo de ver com amigo ex-diretor da Rolex: eles tem a nota fiscal de TUDO, mas…

para controlar produtos falsificados que surgem.Meu amigo disse ser impossível liberarem isso. Só p/ polícia local

Parabéns pelo trabalho! Força! — Paulo Coelho (@paulocoelho) September 24, 2021

