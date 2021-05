Pazuello responsabiliza Conselho Federal de Medicina pelo uso da cloroquina

247 - Em depoimento na CPI da Covid, nesta quarta-feira (19), o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello blindou Jair Bolsonaro sobre recomendações dpara o uso da cloroquina e responsabilizou o Conselho Federal de Medicina (CFM).

"Fizemos nota informativa seguindo o Conselho Federal de Medicina, que fez publicação dando autonomia médicos para utilizarem medicamentos", afirmou.

"Quando começou o MS emitiu realmente uma orientação sobre o uso na fase grave. Feita pela gestão de Mandetta, que é médico. Os médicos estavam usando off label. Isso é notório. Então nós redigimos uma nota técnica", acrescentou.

De acordo com o general, "o Brasil usa a cloroquina há 50 anos". "É um antiviral e anti-inflamatório. Foi utilizada na crise do zika vírus em 2016. Em 2017, o MS criou protocolo para crise da cloroquina na crise do chikungunya", continuou.

"Ao longo da pandemia, os médicos viram isso e, sim, começaram a ver que estava sendo usada em vários países. Estamos falando de 29 países que tem protocolo para a Covid - como Índia, Rep. Tcheca, Venezuela e Cuba", complementou.

Com o objetivo de poupar Bolsonaro, Pazuello disse que "nunca" recebeu ordens para recomendar o uso da cloroquina.

O general também repetiu a narrativa de Bolsonaro, ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal (STF) limitou as ações do governo federal para o gerenciamento da pandemia do coronavírus.

