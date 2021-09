Pedro Benedito, diretor da Prevent Senior, passa à condição de investigado pela CPI da Covid

Apoie o 247

247 - O diretor da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, passou à condição de investigado pela CPI da Covid, informou o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL). O executivo presta depoimento ao colegiado nesta quarta-feira (22) .

O depoimento de Pedro Benedito será enviado à Procuradoria-Geral da República e à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. “Quero comunicar que, adicionalmente, mandarei todas as informações colhidas aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito para a Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, porque esses fatos aconteceram lá e há um propósito muito grande do Ministério Público do Estado de São Paulo em levantar essa situação, que mandaremos, claro, para a Procuradoria-Geral da República”, afirmou Calheiros.

