Presidente da CPI diz que Guedes é 'puxa-saco dos EUA' e pergunta: 'quem é o ministro da Economia para criticar a CoronaVac?'

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), questionou “quem é” o ministro da Economia, Paulo Guedes, para fazer ataques à China e criticar a vacina contra Covid-19 desenvolvida pelo país asiático. Para Aziz, Guedes "deu uma de cientista" e "é tão puxa-saco dos Estados Unidos que não conseguiu uma vacina até hoje".

"O nosso ministro Paulo Guedes [...] ainda cria esse tipo de problema. É muito pitaqueiro, sem entender da situação. Não dá", disse o senador à GloboNews, de acordo com o site G1. "Quem é o ministro Paulo Guedes para dizer que a CoronaVac não é uma vacina boa? Quem é ele? Ele cuida da economia, que já vai cambaleando", completou Aziz.

Declaração do senador vem na esteira dos ataques à China , maior parceiro comercial do Brasil, feitos por Guedes durante uma reunião do Conselho de Saúde Complementar realizada na terça-feira (27). Na ocasião, Guedes disse que o "chinês inventou o vírus”, e que a vacina desenvolvida por eles é menos efetiva que a dos americanos.

"Quem não entende, não pode falar. Quem não entende, não pode prescrever remédio, não pode comentar vacina. A gente houve especialistas”, destacou Aziz. "Se nós temos vacina, a gente deve graças a Deus à China", emendou

A convocação do ministro da Economia para prestar explicações à CPI sobre o auxílio emergencial outras medidas de contenção à pandemia consta nos mais de 170 requerimentos protocolados até o momento pelo colegiado.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.