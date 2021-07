Randolfe, chamado de “saltitante” por Bolsonaro: “não me importo. Me incomodaria se fosse miliciano e corrupto”

"É insistente o adjetivo que o presidente usa para se referir ao meu respeito. Eu quero dizer à Sua Excelência e aos seus apoiadores que eu não me importo", rebateu o senador, após ataque de Bolsonaro à CPI e aos seus integrantes edit

247 - Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Rogério Carvalho (PT-SE) rebateram em coletiva de imprensa após a sessão da CPI desta quinta-feira (15) o texto publicado na página oficial no Facebook de Jair Bolsonaro , que está internado com obstrução intestinal. O texto atacada senadores da CPI e diz que a Comissão não encontrou nada de corrupção no governo federal.

“O que frustra o G-7 é não encontrar um só indício de corrupção em meu Governo. No caso atual querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado, ou um só real foi pago”, diz o texto, em referência aos senadores da oposição. Randolfe respondeu: “o que frustra todos nós é o fato de o Brasil ser o segundo país que mais mata por Covid no planeta. Enquanto famílias eram despedaçadas, um balcão de negócios acontecia no ministério da Saúde. O presidente da República precisa se preocupar em governar o Brasil”.

Ele também comentou a palavra usada para se referir a ele (“saltitante”). “É insistente o adjetivo que o presidente usa para tratar ao meu respeito. Eu quero dizer à Sua Excelência e aos seus apoiadores que eu não me importo. Eu me importo em ser chamado de corrupto e de miliciano. Como eu não tenho esses adjetivos...”.

Já o senador Rogério Carvalho lembrou que, enquanto fabricantes como a Pfizer ou o Instituto Butantan tentavam vender vacinas, em meio a mortes de centenas de milhares de pessoas, o governo negava. “E no momento em que se viu obrigado a comprar vacinas, o governo abriu o balcão de negócios. Isso é que entristece a todos os brasileiros, porque isso indica uma prática corrupta de se relacionar com o mercado, os produtores e para adquirir o insumo mais essencial para todos.”

