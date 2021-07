Perfil de Bolsonaro, que está internado com obstrução intestinal, volta a atacar CPI

Em publicação no perfil do chefe do governo federal no Facebook, a cúpula da CPI da Covid, senadores Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros, é chamada de 'otária' edit

247 - O perfil de Jair Bolsonaro no Facebook mais uma vez direcionou suas baterias contra a CPI da Covid, que teve sua última sessão antes do recesso parlamentar nesta quinta-feira (15), ouvindo Cristiano Carvalho, representante oficial da Davati Medical Supply no Brasil, empresa que tentou vender 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca ao Brasil e recuou diante de um suposto pedido de propina por parte de Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde.

Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar de uma obstrução intestinal, que lhe causou muitas dores na região do abdômen na madrugada de quarta-feira (14). Segundo o jornalista Ricardo Noblat, Bolsonaro passará por uma cirurgia para solucionar a questão. Mesmo diante da internação e da possível sedação de Bolsonaro, seus perfis nas redes sociais continuam ativos. No Facebook, os comentários foram acerca da CPI.

De acordo com a postagem, o "G7" da comissão, formado por senadores de oposição e independentes, não encontraram nenhum indício de corrupção no governo Bolsonaro, o que não é verdade. A CPI apura possíveis práticas ilícitas na compra de vacinas da AstraZeneca e Covaxin pelo Ministério da Saúde, que envolvem diversos militares ligados à pasta e ao Palácio do Planalto.

A publicação ainda classifica o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), o vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), como "três otários".

Em coletiva de imprensa após a sessão da CPI, Randolfe comentou a postagem de Bolsonaro e a palavra usada (“saltitante”) para se referir a ele. “Eu não me importo com o adjetivo que o presidente me dá. Me incomodaria em ser chamado de miliciano e corrupto”.

