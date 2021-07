Randolfe: 'direito ao silêncio não pode ser usado para obstruir a investigação da CPI'

Cabe à CPI da Covid decidir sobre as medidas a serem tomadas diante do possível abuso do direito ao silêncio da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que insistiu em permanecer em silêncio, alegando estar "exausta" edit

247 - O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede), afirmou, nesta terça-feira, 13, em coletiva de imprensa, após encerramento do depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que o "direito ao silêncio não pode ser usado para obstruir a investigação".

Apesar da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, de que cabe à CPI da Covid decidir sobre as medidas a serem tomadas diante do possível abuso do direito ao silêncio, Emanuela Medrades insistiu em permanecer em silêncio, alegando estar "exausta".

Diante da situação, Aziz convocou a diretora da Precisa para prestar novamente depoimento nesta quarta-feira, 14. Além de Medrades, também prestará depoimento o empresário Francisco Maximiano, sócio da Precisa.

