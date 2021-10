Renan Calheiros: 'Bolsonaro tinha o dever de agir, mas aceitou a morte de brasileiros e brasileiras

Senador Renan Calheiros lê nesta quarta-feira seu relatório final da CPI da Covid, no qual afirma considerar "a mais grave omissão do governo federal o atraso na compra de vacinas": “120 mil vidas poderiam ter sido salvas até março de 2021" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), lê em sessão nesta quarta-feira (20) seu relatório final, que pede o indiciamento de Jair Bolsonaro por diversos crimes. Para o parlamentar, Bolsonaro, como chefe do governo federal, tinha como dever proteger os brasileiros, mas simplesmente assistiu, paralisado, às mortes de brasileiros e brasileiras pelo coronavírus.

O relator afirmou considerar o atraso na compra de vacinas "a mais grave omissão" do governo Bolsonaro.

Confira alguns dos destaques feitos pelo senador durante a leitura do relatório:

PUBLICIDADE

"Houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas”;

“Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu a morte de brasileiros e de brasileiras”;

"Governo foi omisso e optou por agir de forma não técnica e desidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa";

PUBLICIDADE

"Propagação de notícias falsas gerou clima de insegurança na população (...) e contribuiu significativamente para o número de casos e mortes";

"Bolsonaro agiu em contrariedade à orientação técnica e desprezou qualquer alerta que contrapusesse suas ideias sem fundamento científico";

“Até maio de 2021 não havia estratégia do governo federal para enfrentar a pandemia”;

PUBLICIDADE

"A ênfase do governo foi em proteger a economia, bem como a manutenção do comércio com a bandeira 'O Brasil Não Pode Parar'";

"Governo também defendeu o uso de medicamentos quando o mundo já informava que eram remédios ineficazes";

"120 mil vidas poderiam ter sido salvas até março de 2021. A mais grave omissão do governo federal foi o atraso na compra de vacinas";

PUBLICIDADE

"Governo optou por comprar vacinas de atravessadores";

"O governo se recusou a fornecer insumos vitais como a água e usou a pouca assistência como álibi no dever de proteger [os povos indígenas]".

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista à sessão da CPI ao vivo: