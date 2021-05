Renan Calheiros não aceita fuga de Pazuello: “faça um teste de Covid e participe da CPI”

O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, não engoliu a desculpa usada pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que justificou a sua audiência no fórum por conta da suspeita de Covid-19. “Faça um teste de Covid e participe da CPI”, defendeu Calheiros edit

247 - O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, não engoliu a desculpa usada pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que justificou a sua audiência no fórum por conta da suspeita de Covid-19.

“Faça um teste de Covid e participe da CPI”, defendeu Calheiros durante a audiência desta terça-feira (4) que ouviu o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta.

Um teste de PCR detecta em menos de 15 minutos se há ou não presença de Covid-19 no corpo humano.

Escalado para depor na CPI da Covid nesta quarta-feira (5), o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, comunicou a membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que não deve comparecer presencialmente ao seu depoimento.

De acordo com o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (REDE-AP), o general alegou que teve contato com pessoas com suspeita de Covid-19 e por isso, não pode comparecer ao Senado.

