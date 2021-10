Renan Calheiros rebate críticas de Arthur Lira sobre relatório final da CPI da Covid

Apoie o 247

Revista Fórum - Os senadores Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL) entregaram na manhã desta quinta-feira (28) o relatório final da Comissão ao Tribunal de Contas (TU).

Durante a coletiva, os senadores foram instados a comentar sobre as críticas que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), fez ao relatório final.

O senador Renan Calheiros respondeu e afirmou que o presidente da Câmara, na verdade, tem medo das investigações sobre as emendas secretas.

“Não há como você aprofundar uma investigação, detectar digitais de parlamentares e silenciar diante disso. O papel das Comissões é justamente o contrário. O presidente da Câmara dos Deputados, ele tem muita preocupação é com o que pode vir de investigação, sobretudo com o RP9, que são emendas secretas que ele coordena e isso vai causar, talvez, o maior escândalo do Brasil de todos os tempos”, disse Renan.

