Senadores condenam ataques de Bolsonaro a Daniela Lima, da CNN: “não tem a mínima educação doméstica”

247 - Senadores prestaram solidariedade à jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, ofendida por Jair Bolsonaro, que a chamou de “quadrúpede”.

“A mim já chamou de cavalo. Isso é uma pessoa que não tem nenhuma noção da liturgia do cargo”, afirmou o senador Humberto Costa (PT-PE). “Diga lá aquele cidadão que não tem a mínima educação doméstica. Quero, inclusive, me solidarizar com a jornalista Daniela Lima”, acrescentou.

O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou ser necessária "uma manifestação de solidariedade a quem exerce a imprensa livre, a quem exerce os pilares da democracia, a uma mulher, jornalista, que exerce uma das funções centrais em um Estado Democrático de Direito". "Há uma espécie de memória seletiva a quem se solidarizar”, ironizou.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) também se pronunciou. “Vivemos tempos difíceis e não há como permitirmos que alguém faça uma acusação dessa ordem à jornalista”, disse.

Jornalista rebate Bolsonaro

A jornalista rebateu Bolsonaro nas redes sociais. “Não sei se é ameaça de morte ou de ditadura. De toda forma, não passará”, disse ela em sua conta no Twitter.

Bolsonaro também havia feito um ataque misógino contra a jornalista. "Afinal de contas, acho que não precisa dizer de quem ela foi eleitora no passado. De outra do mesmo gênero", afirmou.

