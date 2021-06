'Sexta-feira ele cai. Governo Bolsonaro vai desmoronar', diz Aziz sobre escândalo da Covaxin

Segundo a Veja, o presidente da CPI teria dito a interlocutores que os depoimentos do deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) e de seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Fernandes Miranda, à comissão serão o início do fim do governo Bolsonaro edit

247 - Presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz (PSD-AM) disse a interlocutores, de acordo com a Veja, acreditar que a comissao chegou a um caso concreto de corrupção envolvendo Jair Bolsonaro e a pandemia: as possíveis irregularidades no processo de compra da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19.

O senador acredita que o episódio pode desmontar o discurso bolsonarista que falsamente afirma não haver nenhum caso de corrupção no governo.

Se referindo aos depoimentos do deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) e de seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Fernandes Miranda, que serão ouvidos pela CPI no próximo dia 25, Aziz teria dito, segundo relatos, que Bolsonaro veria o início de sua queda na sexta-feira. "O governo não se aguenta. Sexta-feira ele cai. O governo vai desmoronar".

Aziz quer focar as atenções da CPI no escândalo da Covaxin, deixando de lado, por enquanto, outros assuntos que podem também atingir Bolsonaro, mas que têm potencial de impacto menor.

