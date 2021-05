Veja o cronograma dos próximos depoimentos na CPI da Covid

247 - Com o fim do depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, nesta quinta-feira (27), a CPI da Covid encerrou seu primeiro mês de funcionamento.

A CNN Brasil obteve o cronograma atualizado da comissão com as datas das próximas oitivas que deverão ser realizadas.

Entre os depoentes, destaca-se a presença de:

Nise Yamaguchi, médica defensora do uso da cloroquina contra a Covid-19 e citada como participante da reunião que tenou alterar a bula do medicamento;

Nísia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz);

Élcio Franco, ex-secretário do Ministério da Saúde, o número 2 da pasta;

Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro;

Filipe Martins, assessor da Presidência da República, flagrado fazendo com as mãos um gesto de supremacia branca no Senado Federal;

Wilson Lima, governador do Amazonas;

Helder Barbalho, governador do Pará;

Wellington Dias, governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste.

Com exceção de Wellington Dias, que manifestou desejo em falar aos senadores, governadores estudam pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a revogação das convocações, alegando que não há amparo legal para o chamamento.

