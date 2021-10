Vídeo revela que ministério usou a Hapvida para propagar o Kit Covid

Vídeo mostra a secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a “Capitã Cloroquina”, participando de uma reunião com executivos da operadora, além de representantes da Unimed e de conselhos de Medicina. Na ocasião, ela defendeu o uso de remédios sem eficácia contra a Covid edit

247 - Em meio ao avanço das investigações da CPI da Covid, um vídeo gravado em julho do ano passado aponta que as empresas investigadas pelo colegiado, como a Hapvida, atuaram de forma alinhada ao governo Jair Bolsonaro na prescrição de remédios sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19.

De acordo com o jornal O Globo, o vídeo mostra a secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”, participando de uma reunião virtual com o superintendente nacional da Hapvida, o médico Anderson Nascimento, além de representantes da Unimed e de Fortaleza e de conselhos de Medicina. Na ocasião, ela defendeu o uso do chamado “Kit Covid”.

No vídeo, gravado após a Organização Mundial da Saúde (OMS) já determinado a suspensão de dois estudos sobre a hidroxicloroquina - droga utilizada no Kit Covid - , o diretor da Hapvida disse possuir estudos baseados em "impressão clínica” da própria operadora de saúde demonstrando que os pacientes que haviam sido submetidos ao medicamento tinham 60% menos chances de internação. “Depois da tomada de decisão e do desenho do protocolo, decidimos de uma forma pioneira distribuir kit Covid. Chegamos a distribuir mais de 25 mil”, diz Nascimento no vídeo.

Ao ouvir o relato do médico, Mayra comentou estar animada pelo “exemplo” da Hapvida . “Aqueles que se negam a disponibilizar às pessoas um medicamento distribuído pelo Ministério da Saúde serão em breve cobrados pelo não exercício de cidadania, por improbidade e omissão de socorro” afirmou ela na ocasião.

A reportagem destaca, ainda, que a médica Nise Yamaguchi, apontada pela CPI como integrante do “gabinete paralelo “ da saúde do governo Jair Bolsonaro, elaborou uma série de slides defendendo o uso do Kit Covid que foi utilizado pela HapVida para difundir o tratamento precoce. Recentemente, porém, a operadora divulgou uma nota afirmando que não prescreve mais os remédios sem eficácia comprovada contra a doença.

