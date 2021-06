Witzel fala em perseguição de Bolsonaro após avanço de investigações sobre a morte de Marielle

"Tudo isso começou por que eu mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle", disse o ex-governador do Rio Wilson Witzel na CPI da Covid ao falar sobre o seu processo de impeachment edit

247 - Em depoimento à CPI da Covid, nesta quarta-feira (16), o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel afirmou que o avanço das investigações sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) foi determinante para o seu processo de impeachment.

"Tudo começou porque mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os dois executores, a perseguição contra mim foi inexorável", disse ele na CPI.

"A partir do caso Marielle que o governo federal começou a retaliar. Nós tínhamos dificuldade de falar com os ministros e sermos atendidos. Encontrei o ministro Guedes. Ele virou a cara e saiu correndo: ‘não posso falar com você'", acrescentou.

Irmã de Marielle rebate

Irmã da ex-vereadora, Anielle Franco rebateu o ex-governador, que chegou a participar, no segundo semestre de 2018, de um evento em que a placa com o nome de Marielle foi quebrada. "Nos poupe de passar ainda mais raiva nesse país!", disse ela em sua conta no Twitter.

Assista à CPI pela TV 247:

