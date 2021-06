Wizard aparece em live e chat é bombardeado de mensagens para que ele não falte à CPI

Empresário está por trás do lobby da cloroquina e não foi localizado pelos senadores para depor na Comissão participa de programa religioso no Youtube. Internautas o chamam de “fujão” e o senador Randolfe Rodrigues cobrou o empresário em mensagem durante a live edit

247 - O bilionário Carlos Wizard, convocado , mas não localizado pela CPI da Covid , apareceu em uma live religiosa na noite desta segunda-feira (14), onde foi fortemente cobrado por mensagens postadas no chat. “Fujão”, “pega o Wizard” e “a CPI vai te pegar” são algumas das mensagens publicadas na transmissão ao vivo.

O programa “Escola da Vida - Superação = Super + Ação” acontece no canal no Youtube “Escola da Vida e Sucesso”, que tem mais de 1 milhão de inscritos e traz um banner com a marca Wizarbell. Na internet, a definição do nome é de “uma iniciativa dos empreendedores Ricardo Bellino e Carlos Wizard” e que tem o “objetivo de incentivar e inspirar pessoas de todo o mundo a encontrar a felicidade”.

O empresário está nos Estados Unidos e foi convocado à CPI por ser o homem por trás do lobby da cloroquina no Brasil. Ele não respondeu ao chamado e os senadores chegaram a marcar outro depoimento para o mesmo dia - quinta-feira (17) -, do auditor do TCU Alexandre Figueiredo Costa e Silva Marques.

Durante a transmissão de Wizard, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI, mandou mensagem alertando o empresário de seu depoimento à comissão.

Reforçarmos a convocação do Sr. Carlos Wizard para comparecer à CPI da Pandemia. Dessa vez, enviamos um lembrete em sua live no YouTube. Apesar das intimações já estarem em sua mesa, Sr. Wizard, recomendamos fortemente o seu comparecimento na quinta-feira (17). Até lá! 😉 pic.twitter.com/ztnyTnI25w June 14, 2021





