Adnet ironiza Pazuello após fala de "dia D" e "hora H" para início da vacinação no Brasil

“A vacina vai começar no dia D, na hora H no Brasil", disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello edit

247 - O humorista Marcelo Adnet usou o Twitter nesta segunda-feira (11) para, em vídeo, ironizar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, após declaração de que a vacinação contra Covid-19 no Brasil terá início no "dia D" e na "hora H".

“A vacina vai começar no dia D, na hora H no Brasil. No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita [pela Anvisa], a partir do terceiro ou quarto dia já estará nos estados e municípios para começar a vacinação no Brasil", disse Pazuello.

Assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais