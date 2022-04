Anitta bloqueia Bolsonaro no Twitter

A cantora fez uma análise sobre as estratégias de Bolsonaro nas redes e sugeriu que famosos não citem mais o nome do "fulaninho" edit

247 - A cantora Anitta bloqueou Jair Bolsonaro (PL) no Twitter após ele tentar capitalizar uma crítica da cantora à captura das cores da bandeira nacional por seu governo.

"A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros. Representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim", escreveu ela. Bolsonaro, então, disse: "concordo".

“Meti logo um' block' para esses adms [administradores] dele não ficarem usando minhas redes sociais para ganhar 'buzz' na internet”, explicou a artista.

Anitta fez ainda uma análise sobre as estratégias de Bolsonaro nas redes.

