Anitta compara caso Bruno Pereira e Dom Phillips com Dorothy Stang: 'terra de ninguém'

247 - A cantora Anitta comparou nesta segunda-feira (13) o desaparecimento do indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, no útimo dia 5, na Amazônia, com o assassinato da missionária norte-americana Dorothy Mae Stang, que aconteceu em 2005, na cidade de Anapu, no Pará.

"Já falei sobre a Amazônia ser uma grande terra de ninguém no Brasil onde se faz o que quer e nada acontece com quem fez ne... o que aconteceu com Dom Phillips e Bruno Pereira????", escreveu a artista no Twitter.

A religiosa norte-americana foi assassinada aos 73 anos, com seis tiros, numa emboscada, em área do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) no assentamento Esperança. Dorothy tinha cidadania brasileira e trabalhava na Comissão Pastoral da Terra (CPT), braço da Igreja Católica que atua com trabalhadores rurais.

Já falei sobre a Amazônia ser uma grande terra de ninguém no Brasil onde se faz o que quer e nada acontece com quem fez ne... o que aconteceu com Dom Phillips e Bruno Pereira???? pic.twitter.com/CsXgRNtuQf — Anitta (@Anitta) June 13, 2022

