Anitta reage a evangélicos que foram pregar em show para resgatar "perdidos"

247 - A cantora Anitta se pronunciou após a repercussão de um vídeo que mostra um grupo de evangélicos realizando pregações religiosas em meio a um show da artista, em Curitiba (PR), no último sábado (31). As imagens circularam amplamente nas redes sociais e dividiram opiniões entre fãs, críticos e internautas que acompanharam a discussão sobre liberdade religiosa e limites em eventos culturais.

Integrantes do movimento One Mission compraram ingressos para a apresentação com o objetivo declarado de “pregar a palavra de Deus” ao público presente, que eles classificaram como pessoas “perdidas”.

Em um dos vídeos que viralizaram, um dos líderes do grupo explica a decisão de ir ao show em vez de participar de um festival gospel. “Íamos ao The Send (festival gospel), mas o Senhor nos direcionou para o show da Anitta. Estamos aqui com mais um casal do movimento One Mission pregando o evangelho de Jesus, lembrando a essas pessoas que Jesus morreu a morte delas”, afirmou.

A atitude gerou reações imediatas nas redes, com parte do público criticando a iniciativa por considerar a abordagem invasiva e outra parte defendendo o direito de manifestação religiosa. A polêmica ganhou ainda mais alcance quando a própria Anitta decidiu comentar o episódio em uma publicação no Instagram que repercutia a ação.

Adepta do candomblé e conhecida por falar abertamente sobre espiritualidade, a cantora respondeu em tom irônico. “Adorei! Cantei na igreja católica por anos, adoro a história de Jesus. Quando tem evento de vocês? Quero contar pra vocês as lendas dos orixás e de alguns deuses hindus que eu gosto bastante”, escreveu.

A mensagem foi interpretada por muitos seguidores como uma provocação bem-humorada, mas também como uma defesa da diversidade religiosa e do respeito entre crenças. Ao longo da carreira, Anitta já declarou interesse por diferentes tradições espirituais e costuma usar as redes sociais para se posicionar contra episódios de intolerância.