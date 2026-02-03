Ator é deixado em estrada após show da Anitta ao recusar pagar R$ 2.700 em corrida de táxi

247 - O ator Thiago Domingues relatou ter sido deixado em uma estrada durante a madrugada após se recusar a pagar R$ 2.700 por uma corrida de táxi entre Campinas e São Paulo. O caso ocorreu depois de ele deixar o show da cantora Anitta no Sambódromo de Paulínia e foi divulgado nas redes sociais do próprio artista.

O episódio resultou no registro de um boletim de ocorrência por estelionato na Delegacia Eletrônica, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).

De acordo com o relato de Domingues, ele buscava um táxi ao fim do evento e perguntou a diferentes motoristas qual seria o valor da viagem até a capital paulista. “Perguntei para um homem e uma mulher qual é o valor de Campinas para São Paulo. Ambos me falaram que seria em torno de R$ 300,00. No terceiro táxi que fui perguntar, ele falou, entra aí, eu vou calcular para você.”

O ator contou que seguiu viagem acreditando que o preço estaria dentro do valor informado anteriormente. No entanto, ao chegar a São Paulo, foi surpreendido com a cobrança muito acima do esperado. Segundo ele, o motorista apresentou um valor superior a R$ 2 mil, o que provocou um impasse no interior do veículo.

Thiago Domingues afirmou que se recusou a pagar a quantia cobrada e que o clima se tornou tenso. “Ele ficou alterado e dava socos, mostrando que estava ficando estressado. Falei que não tinha como resolver e pagaria os R$ 300. Paguei os R$ 300. Mas, mesmo assim, não satisfeito, ele me levou para a estrada e me deixou sozinho, em um posto de gasolina [...]”, declarou.

Ainda segundo o ator, eram quase 2 horas da manhã quando foi deixado no local. Para conseguir ajuda ou uma carona, ele precisou atravessar a rodovia, já que estava no sentido oposto ao de seu destino final, o que aumentou a sensação de insegurança naquele momento.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como estelionato na Delegacia Eletrônica e deverá ser apurado pelas autoridades competentes. Até o momento, não há informações sobre a identificação do motorista ou eventuais medidas adotadas contra ele.