Anitta tem estátua de cera inaugurada no museu Madame Tussauds de Nova York

247 - O museu Madame Tussauds inaugurou, nesta quinta-feira (2), a estátua de cera da cantora Anitta, estrela brasileira do pop, em sua sucursal de Nova York. O processo de criação da réplica durou cerca de seis meses e contou com o envolvimento de 20 artistas do museu e das equipes de maquiagem e hairstyle da própria cantora.

A autora dos hits ‘Show das Poderosas’, ‘Bang’ e ‘Girl From Rio’ tornou-se a primeira cantora brasileira a receber uma estátua de cera pelo conceituado museu. Antes dela, outros célebres brasileiros de diversas áreas já haviam sido homenageados, como Neymar, Pelé, Giselle Bündchen, Ayrton Senna, Alessandra Ambrósio e Adriana Lima.

Garota do Rio eternizada! Acaba de ser inaugurada, nesta quinta-feira (2), a estátua de Anitta no famoso museu Madame Tussauds, de Nova York. Que momento, Brasil! Cata a reação + https://t.co/UB5WlINp5f (🎬: @soubpmcom) pic.twitter.com/00TlJMQqBO
June 2, 2022





“É fantástico fazer parte desse projeto! Nunca pensei que uma estátua de cera minha poderia estar ao lado de algumas das maiores estrelas da história no Madame Tussauds em Nova York. A equipe do museu teve muito trabalho e estou muito orgulhosa e animada para que o mundo veja”, disse Anitta.

Durante a cerimônia de inauguração, a cantora ainda brincou que “durante o processo, você pensa em desistir umas 20 vezes, porque você fica umas 12 horas parada na mesma posição, e com a mesma expressão.”

A inauguração da estátua em Nova York é apenas mais um episódio da recente trajetória internacional de sucesso da carioca. Em abril, ela foi atração do festival Coachella, na California, e um mês antes seu hit ‘Envolver’ havia alcançado o primeiro lugar no ranking global do Spotify, uma das principais plataformas de streaming musical do mundo, sendo a primeira brasileira a atingir tal posto.

