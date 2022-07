Apoio de Anitta a Lula repercute na imprensa internacional

A cantora, a mais popular do Brasil atualmente, tem grande penetração nas redes sociais, o que pode ser crucial para conectar Lula a parcelas do eleitorado mais distantes edit

Apoie o 247

ICL

247 - O apoio da cantora Anitta, talvez a mais popular do Brasil atualmente, ao ex-presidente Lula (PT) repercutiu na imprensa internacional, mostra o F5, da Folha de S. Paulo.

O The Washington Post, dos Estados Unidos, afirmou que Anitta surpreendeu a todos ao dizer que o assassinato do petista Marcelo Arruda pelo terrorista bolsonarista Jorge José Guaranho a convenceu a votar em Lula. Pelas redes sociais, muitos jovens expressaram opinião semelhante.

>>> Petistas comparam apoio de Anitta a Lula a um gol de Copa do Mundo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O argentino Diario Hoy também deu destaque à posição política da artista, destacando a influência do assassinato de Arruda em sua decisão. O mexicano 24 horas El Diário Sem Limites publicou que Anitta é uma das artistas mais influentes no Brasil com 62 milhões de seguidores no Instagram e 20 milhões no TikTok.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo Twitter, Pedro Barciela, analista de dados, mostrou como o apoio de Anitta pode ser crucial para a vitória de Lula. A cantora tem grande penetração nas redes sociais e pode conectar o ex-presidente e suas posições e propostas a parcelas do eleitorado mais distante dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso não é pouca coisa. A miríade de clusters e pequenos agrupamentos que Anitta traz consigo é algo muito, muito grande. Pensando em uma eleição polarizada, essa incrível capacidade de disseminar informações, propostas e alternativas pode ter um peso enorme. pic.twitter.com/4Y2ZTQvbHE — Pedro Barciela (@Pedro_Barciela) July 11, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE