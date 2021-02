Após comportamento reprovado pelo público, Karol Conká perde seguidores, show e programa no GNT

247 - A audiência do BBB 21 vem repudiando a forma como a rapper Karol Conká trata os colegas de confinamento e isso vem afetando a carreira dela.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, desde sábado (30), quando começou a criticar Lucas por seu comportamento na festa, Karol já perdeu mais de 353 mil seguidores no Instagram e vem sendo bastante criticada pelo público. Até mesmo um dos fã-clube da cantora decidiu deixar de apoiá-la e desativou o perfil no Twitter.

Além dos fãs, o festival pernambucano Rec-Beat anunciou que irá suspender a transmissão de uma apresentação da cantora gravada na Pinacoteca, em São Paulo, antes do início do programa, e com previsão de ser exibida no dia 14 de fevereiro. A organização do evento tomou a decisão depois após uma fala considerada xenofóbica de Karol Conká. A cantora afirmou que, por ser de Curitiba, teria mais educação do que a paraibana Juliette.

Nesta terça-feira (2), o canal GNT também confirmou que não irá mais exibir na TV em fevereiro o programa Prazer, Feminino, apresentado por Karol e Marcela McGowan e já transmitido no YouTube. Segundo a emissora, a suspensão seria para não compactuar com a cultura do cancelamento.

O conhecimento liberta. Saiba mais