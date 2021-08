Após divulgação de áudio em que defende golpe, Sérgio Reis entra em depressão

247 - O cantor bolsonarista Sérgio Reis está em depressão e passando mal por conta da diabetes após a repercussão de um áudio em que aparece afirmando que os caminhoneiros iriam parar o país em setembro caso o Senado não afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). "Ele está muito triste e depressivo porque foi mal interpretado. Ele quer apenas ajudar a população. Está magoado demais", disse a mulher do artista, Angela Bavini, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Ainda segundo ela, “o Sérgio foi induzido por pessoas que dizem estar em um movimento tranquilo. No fim, todo mundo vaza [desaparece], e sobra para ele, que é uma celebridade". Angela ressaltou, ainda, que “ele falou no impulso, mas estava conversando com um amigo” e que jamais pensou em invadir o STF e “quebrar tudo”. "A diabetes dele subiu que é uma barbaridade", disse. "O Sérgio às vezes não tem noção do nome dele, do tamanho dele",completou.

