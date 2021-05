Após piora de Paulo Gustavo, Mônica Martelli pede união e esperança: "antes da doença, existe o amor"

247 - Após ter sido divulgado na segunda-feira (3) um boletim médico informando uma grave piora no quadro de saúde do ator Paulo Gustavo, internado há quase dois meses com Covid-19, a atriz Mônica Martelli, amiga do artista, se manifestou nas redes sociais pedindo união e esperança em torno da recuperação do ator.

'Eu vejo o amor antes de qualquer coisa. Antes da doença, antes da tristeza, antes de tudo existe o amor. O amor vem com esperança, com afeto, paz, fé, positividade, união. Amor é a coisa mais poderosa do mundo se você souber enxergá-lo. Ame!", escreveu Mônica no Instagram.

Antes, ela já havia feito uma declaração direcionada a Paulo Gustavo: "meu amor, meu irmão, tudo que a medicina pode fazer por você, está sendo feito. Não perco jamais a esperança, a fé, as orações não param, a positividade nos comanda. Tudo para que você saia dessa situação. Você representa vida".

