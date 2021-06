Após pressão, Ivete Sangalo desce do muro e diz que governo Bolsonaro não a representa

A cantora pediu que seus fãs continuem seguindo as recomendações sanitárias para "driblar essa desorganização" do governo Bolsonaro na pandemia edit

247 - A cantora Ivete Sangalo utilizou o Instagram nesta terça-feira (22) para se declarar contra o governo Jair Bolsonaro.

"Meus 'zamuris', entendo o quão necessário é nesse momento não estabelecer dúvidas o que acredito. Esse governo que está aí não me representa nem mesmo antes da ideia dele existir. E isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto. Agora vamos nos unir em prol do que podemos fazer nos nossos espaços para driblar essa desorganização, que são: o uso de máscaras, higienização, vacinas e o que mais necessário for. Então que possamos nos vacinar. Sou a favor de vacina para todos", escreveu a artista sem citar nominalmente Bolsonaro.

Na segunda-feira (21), Ivete foi alvo de uma polêmica ao aparentemente isentar a culpa do governo federal em relação à triste marca de 500 mil mortos pela Covid-19. A cantora Anitta foi uma das personalidades que rebateram Ivete: “500 mil mortes é sobre o Fora Bolsonaro sim!”. Além de Anitta, Felipe Neto e Daniela Mercury, por exemplo, também se manifestaram.

