Atacado nas redes, Mário Frias ameaça deputado do PSOL: “Cuidado com a PF”

247 - O secretário de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mário Frias, ameaçou o deputado estadual Flávio Serafini (PSOL-RJ), que ironizou as críticas do ator ao humorista Marcelo Adnet. O comediante imitou o secretário de Cultura em um esquete irônico. "Cuidado com a PF", respondeu o secretário de Bolsonaro, antes de bloquear o parlamentar no Twitter.

O deputado do PSOL reagiu. "Um subministro de Bolsonaro me ameaçou com a Polícia Federal. É muito grave diante das investigações de interferência na PF e a acusação de perseguição à opositores. O Flavio que tem medo de investigação tem sobrenome Bolsonaro. Vamos tomar as medidas cabíveis", disse.

A Secom publicou tuítes neste sábado (5) com ataques ao humorista Marcelo Adnet em razão de uma paródia publicada na sexta-feira a um vídeo do secretário especial de Cultura, Mário Frias. "Infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros", afirmou a pasta.

O ator Mário Frias chamou Adnet de "garoto frouxo e sem futuro", "crápula" e "Judas".

Um subministro de Bolsonaro me ameaçou com a Polícia Federal. É muito grave diante das investigações de interferência na PF e a acusação de perseguição à opositores. O Flavio que tem medo de investigação tem sobrenome Bolsonaro. Vamos tomar as medidas cabíveis. pic.twitter.com/AIkA6Dkp0F — Flavio Serafini (@serafinipsol) September 5, 2020

