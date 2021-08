Bailarina do Dance Theatre of Harlem, Ingrid Silva fala sobre orgulho negro: "é a minha indentidade"

247 - Bailarina principal do Dance Theatre of Harlem, em Nova York, Ingrid Silva está em São Paulo para fazer o lançamento de seu livro, “A Sapatilha que Mudou Meu Mundo”, que sai pela Globo Livros e concedeu entrevista à TV Globo nesta sexta-feira (27), no programa Mais Você, de Ana Maria Braga.

Em certa altura da entrevista, Ingrid falou sobre seu cabelo afro e sobre a maneira como educa sua filha, Laura, para que ela "se veja em um mundo que é dela também".

"Não é só por moda. Essa é a minha indentidade, e eu acho que eu me sinto muito feliz. Entro nos lugares: 'uau, que cabelo lindo', e sabe quando você fala assim 'é, é lindo mesmo, é o meu cabelo, gente'. É você representar e saber das suas raízes, não ter medo de ser quem você é. Eu acho que isso é muito importante e é o que eu quero ensinar para a Laura também. Como mulher negra você vai ter que ter sua confidência do início ao fim. Todas as bonecas são parecidas com ela, todas as atividades, os desenhos. Eu quero que ela se veja em um mundo que é dela também", falou a artista.

Apesar de parecer óbvio se sentir satisfeito com a própria aparência negra, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, vai por outro caminho. Ele disse nesta semana ser “ridículo” a população negra ter orgulho de seu cabelo.

À Folha de S. Paulo, Ingrid disse que traz em seu livro debates e questionamentos sobre o mundo atual, arte e diversidade. "Muita gente fala de diversidade, mas, na prática, não está fazendo isso. O Dance Theater of Harlem é uma exceção, com maioria de negros dançando, mas a maior parte das companhias tem o quê? Três, quatro bailarinas negras?".

