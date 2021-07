Bemvindo Sequeira: “Ciro Nogueira no governo representa a aristocracia da lama”

247 - Ator, humorista e militante político, Bemvindo Sequeira, atualmente com residência fixa em Portugal, analisou com bom humor a conjuntura política brasileira e criticou fortemente a mudança de Ciro Nogueira para a Casa Civil , ainda não formalizada por Jair Bolsonaro. À TV 247, ele lamentou o que chamou de “rataria” do Centrão e definiu o Brasil como uma “aristocracia da lama”.

“O Centrão nada mais é que um ninho de ratos, uma rataria completa. Eles não têm ética, não têm moral, são um bando de canalhas. Tanto faz ele [Ciro Nogueira] falar bem do Lula e chamar o Bolsonaro de fascista e logo depois ir para o governo do Bolsonaro. O negócio deles é dinheiro, é grana, não é nem o poder. E fica tudo em família, porque a mamãe dele é a suplente ”, disparou.

“Quer dizer, estamos numa aristocracia da mais vulgar, a aristocracia da lama, do lodaçal. A mamãe é a baronesa e eu também sou barãozinho, quando não assumo a casa grande, a mamãe assume por mim. Essas coisas acontecem no Brasil e nos decepcionam e nos dão muita tristeza, sobretudo quando vemos o Brasil de longe, como estou vendo”, lamentou o ator.

