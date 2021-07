Boff defende interdição de Bolsonaro e diz que é hora de "arrancar o assassino" da presidência

Teólogo reagiu após a live em que Jair Bolsonaro cometeu diversos crimes de responsabilidade ao vivo e ameaçou tumultuar as eleições de 2022 edit

247 – O teólogo Leonardo Boff reagiu com indignação ao novo crime de responsabilidade cometido por Jair Bolsonaro , que usou sua live e a TV Brasil para espalhar mentiras e ameaçar tumultuar as eleições de 2022, o que provocou reação dos maiores juristas do País , que cobram ações para afastar o criminoso. Boff defendeu a interdição de Jair Bolsonaro e disse que é hora de "arrancar o assassino da presidência". Confira a reação de Haddad e saiba mais:

Bolsonaro deve ser interditado por uma junta de especialistas,convocada pelo STF por ser incapaz de liderar uma nação e de sustar o genocídio em curso.Alguém com poder deve fazer isso.Senão passaremos por um povo insensível e cruel face a seus mortos por culta de um genocida. — Leonardo Boff (@LeonardoBoff) July 30, 2021





Creio que já se fizeram todas as notas de protesto e algumas marchas.Pouco adianta porque o homem que está lá não entende nada disso;é um jumento.Chegou a hora de agir e arrancar o assassino de seu povo do posto que ocupa à base de mentiras e ofensas à Constituição.Temos que agir — Leonardo Boff (@LeonardoBoff) July 30, 2021





A continuidade do genocida no poder só se explica porque há muita gente,especialmente os endinheirados e gente do mais alto poder da República está se beneficiando até financeiramente.Essas vantagens atraem a maldição divina,lembrem disso.Árvore má só pode dar frutos envenenados. — Leonardo Boff (@LeonardoBoff) July 29, 2021

