Bolsonaristas não conseguem mais defender "honestidade" de Bolsonaro após a descoberta de 51 imóveis comprados com dinheiro vivo

247 – O professor João Cezar de Castro Rocha, um dos maiores estudiosos da ascensão do fascismo no Brasil, conseguiu se infiltrar em grupos bolsonaristas e descobriu uma situação em que os bolsonaristas não encontram mais argumentos razoáveis para defender a "honestidade" de Jair Bolsonaro, após a descoberta de que ele e seus parentes compraram nada menos do que 51 imóveis pagando em dinheiro vivo . Confira:

4. No início; silêncio. Logo, uma reação em cadeia (cadeia?!): inúmeras imagens da corrupção do PT: ataque é a melhor defesa. Até que…



5. Surgiu a orientação de um dos administradores do grupo. Deveríamos reproduzir a fala de bolsonaro. Mas qual fala? A resposta veio logo. pic.twitter.com/G9RweJ40VH — João Cezar de Castro Rocha (@joaocezar1965) August 31, 2022





8. Ao abrir o link, logo abaixo da “resposta” de bolsonaro, levanta-se a lebre: pagamento em espécie é para lavar dinheiro!



9. Má-fé e autoengano: a própria definição do movimento, que se radicaliza numa intensidade inédita. Precisamos decidir tudo no primeiro turno. Vamos? pic.twitter.com/RmfKqu2yvZ — João Cezar de Castro Rocha (@joaocezar1965) August 31, 2022

