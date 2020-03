Apoiadores de Jair Bolsonaro dão uma enxurrada de críticas à atriz Regina Duarte, nesta quarta-feira (4), dia de sua posse na Secretaria de Cultura, onde ela resolveu demitir seis olavistas. A hashtag #ForaRegina alcançou o primeiro lugar nos Trendings Topics do Twitter. Confira algumas reações edit

247 - Bolsonaristas resolveram dar uma enxurrada de críticas em Regina Duarte, porque ela demitiu seis olavistas na Secretaria de Cultura. A atriz tem posse marcada para esta quarta-feira (4). A hashtag #ForaRegina alcançou o primeiro lugar nos Trendings Topics do Twitter. Na rede social, apoiadores de Jair Bolsonaro cobram a demissão da artista.

"Avisem a Regina Duarte q estamos numa guerra. Isso não é partida d futebol nutella, d fair-play, onde o jogador joga a bola p fora qdo o adversário está caído. Aq (na política) se passa por cima e ainda se chuta gnt caída. Assim eles agem e assim nos defendemos", afirmou um deles.

"Essa mulher então é um verdadeiro cavalo de troia recheada de ptista e pcsolista. Que merrrda hemmm", disse outro internauta.

Guru de Jair Bolsonaro, o escritor Olavo de Carvalho criticou a artista e já havia cobrado a demissão dela.

"Aplaudir a indicação da Regina Duarte parece ter sido uma cagada minha, mais uma entre tantas. Não sei onde vou arranjar tanto papel higiênico", disse ele no Facebook.

De acordo com o escritor, "se a Regina Duarte quer mesmo se livrar de indicados do Olavo de Carvalho, a pessoa principal que ela teria de botar para fora do Ministério seria ela mesma".

"Ao cogitar do seu nome para o posto, a primeira opinião que o sr. presidente da República quis ouvir a respeito foi a minha. Ela decerto não me deve gratidão nenhuma por isso, mas me deve -- e estou cobrando em público -- uma confirmação ou desmentido desse zunzum".

A atriz Regina Duarte assumirá a Secretaria da Cultura, após o governo Bolsonaro demitir Roberto Alvim, porque o dramaturgo fez uma postagem no Twitter copiando trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ideólogo da propaganda da Alemanha nazista.

No vídeo, Alvim propôs uma nova arte para o Brasil. "A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada", disse ele.

Avisem a Regina Duarte q estamos numa guerra. Isso não é partida d futebol nutella, d fair-play, onde o jogador joga a bola p fora qdo o adversário está caído. Aq (na política) se passa por cima e ainda se chuta gnt caída. Assim eles agem e assim nos defendemos. #ForaRegina — 🅰️nttonioArq 🇧🇷🗣🎙 (@arqanttonio) March 4, 2020

Se isso tudo for verdade, já está na hora da mais uma demissão no governo @jairbolsonaro, demitir um maestro pra colocar um extremista de ESQUERDA, é 1 desrespeito c/ todos, isso é inadmissível, salve a cultura.#ForaRegina#ForaMaia#Dia15BrasilNasRuashttps://t.co/nKfaioQJqQ — Dangelo Bitencourt (@Dangelo_Martins) March 3, 2020

Na boa, essa pasta tinha que ser gerida por alguém que acredite que estamos em guerra cultural. Pergunta pra Regina se ela acredita nisso.#ForaRegina — Péricles Périth 🇧🇷 (@PericlesPerith) March 4, 2020

Essa mulher então é um verdadeiro cavalo de troia recheada de ptista e pcsolista



Que merrrda hemmm #ForaRegina pic.twitter.com/8QQwTh5s51 — V Kiko vlademir (@v_vlademir) March 4, 2020