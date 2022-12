'Bolsonaro entregou o que prometeu: destruiu serviços públicos', diz Marcelo D2

De acordo com o músico, Jair Bolsonaro também estimulou 'ameaças a juízes, morte de políticos opositores e bloqueio de vias públicas' edit

247 - O músico Marcelo D2 criticou Jair Bolsonaro (PL), que deixará a Presidência da República em 15 dias. O artista lembrou dos prejuízos do atual governo para algumas áreas sociais e dos atos de vandalismo que acontecerão em Brasília (DF) na noite da última segunda-feira (12).

"Uma coisa a gente tem q admitir o Bolsonaro entregou o que prometeu: destruiu a cultura, educação, saúde e economia… e transformou o Brasil na cara do Rio com gente armada ameaçando juízes, matando políticos opositores, tocando fogo e bloqueando vias públicas", escreveu o músico no Twitter.

Os prejuízos causados pela administração de Bolsonaro em serviços públicos têm como um dos principais motivos a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Teto dos Gastos. De acordo com esta proposta, aprovada na gestão de Michel Temer (MDB) e apoiada pelo atual chefe do Executivo federal, o investimento feito pelo governo em um ano deve corresponder ao dos 12 meses anteriores e corrigido somente pela inflação. Na prática, a medida impede o investimento público.

Sobre os atos de vandalismo citado pelo músico, bolsonaristas incendiaram oito veículos em Brasília na última segunda-feira (12). Eles protestaram contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do líder indígena José Acácio Serere Xavante, apoiador de Jair Bolsonaro (PL).

Nesta semana, a Polícia Federal iniciou operações com mais de 100 mandados em todo o Brasil, entre busca e apreensão, e prisão, contra pessoas acusadas de envolvimento em protestos favoráveis a um golpe de Estado no Brasil. Moraes determinou a suspensão de 168 perfis em redes sociais de suspeitos de financiar ou participar dos atos golpistas.

