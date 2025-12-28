Brigitte Bardot e Búzios: a ligação que projetou a cidade para o mundo

247 - A atriz francesa Brigitte Bardot, uma das maiores lendas do cinema europeu, teve papel decisivo na projeção internacional de Búzios (RJ) como destino turístico, ao apresentar a então pacata vila de pescadores ao mundo.

A trajetória de Brigitte Bardot já era mundialmente reconhecida quando ela estreitou seus laços com o Brasil. A artista havia protagonizado produções de grande circulação internacional, como “O Desprezo” (1963), “Histórias Extraordinárias” (1968) e “Shalako” (1968), filmes que consolidaram sua imagem como ícone do cinema e da cultura pop do século 20.

A ligação de Brigitte Bardot com o Brasil foi fortalecida por um relacionamento amoroso. A atriz esteve no país para visitar o namorado brasileiro-marroquino e jogador de basquete do Flamengo, Bob Zagury. Foi durante essa estadia que ela mergulhou de forma mais profunda na cultura brasileira.

Nesse contexto, Bardot realizou uma colaboração musical que se tornaria simbólica de sua passagem pelo país. A atriz gravou sua versão da faixa ‘Maria Ninguém’ com o astro da bossa nova Carlos Lyra, unindo o charme francês ao ritmo e à sofisticação da música brasileira.

A presença de Brigitte Bardot em Búzios teve impacto duradouro. Na época, a cidade ainda era pouco conhecida fora do Brasil, mas a circulação de imagens e histórias envolvendo a estrela francesa transformou o local em um dos destinos mais desejados por turistas estrangeiros.