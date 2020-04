Caetano e artistas vestem máscara 'Fora Bolsonaro'

247 - Os cantores Caetano Veloso e Fernanda Abreu, além da atriz Leticia Sabatela, fizeram um protesto nesta crise do coronavírus, ao aparecerem com máscara de proteção pedindo "Fora Bolsonaro".

De acordo com levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, publicado na semana passada, Bolsonaro tem reprovação de 56,2% na gestão da crise do coronavírus. Também foi apontado como Washington Post, um dos principais jornais do mundo, como o pior do mundo no combate à doença.

O ocupante do Planalto sofre uma enxurrada de críticas da população por amenizar a gravidade da covid-19. Já classificou o coronavírus como uma "gripezinha" e, contrariando recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), pediu a reabertura do comércio e compareceu a mobilizações de rua.

Fernanda Abreu, Leticia Sabatela e Caetano Veloso com a máscara Fora Bolsonaro. Iniciativa deles. #aplicativo pic.twitter.com/UsaXdrgOYd — Hildegard Angel (@hilde_angel) April 17, 2020

