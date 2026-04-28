Câmara do Recife barra homenagem a Wagner Moura por falta de votos

247 - A Câmara Municipal do Recife rejeitou o projeto que concederia o título de Cidadão do Recife ao ator Wagner Moura. A proposta não alcançou o número mínimo de votos exigido para aprovação e acabou sendo arquivada. As informações são do portal Metrópoles.

A votação ocorreu na segunda-feira (27/4) e exigia o apoio de três quintos dos parlamentares da Casa — o equivalente a 23 votos. No entanto, o projeto recebeu apenas 16 votos favoráveis e 7 contrários, ficando abaixo do necessário para seguir adiante.

O título de “Cidadão do Recife” é uma honraria destinada a pessoas que, mesmo não sendo naturais da cidade, tenham prestado serviços relevantes ao município ou contribuído de forma significativa para sua população. A proposta de homenagem ao ator gerou divergências entre os vereadores, especialmente em relação aos critérios adotados para esse tipo de reconhecimento.

Autor do projeto, o vereador Carlos Muniz (PSB-PE) defendeu a homenagem, destacando a atuação de Wagner Moura no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e ambientado na capital pernambucana. Segundo ele, a produção ajudou a projetar a cidade no cenário internacional.“Aclamado no mundo inteiro, o filme acumulou premiações em festivais de cinema e alçou o Recife ao topo da indústria cinematográfica mundial. Por sua vez, Wagner Moura imprimiu o DNA recifense em seu personagem”, justifica Muniz.

Apesar da rejeição na Câmara, Wagner Moura vive um momento de reconhecimento global. Em 2026, o ator foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, na categoria “ícones”. Ele aparece ao lado de nomes de destaque do entretenimento internacional, consolidando sua relevância artística além das fronteiras brasileiras.