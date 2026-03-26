“O Agente Secreto” estreia na China em meio ao Ano Cultural Brasil-China

247 - O filme brasileiro “O Agente Secreto” chega aos cinemas chineses nesta sexta-feira (27), em um momento marcado pelas celebrações do Ano Cultural Brasil-China, informa o Diário do Povo.

A produção decorre na década de 1970, durante o período da ditadura militar no Brasil, e acompanha a história de Marcelo, interpretado por Wagner Moura, que retorna à sua cidade natal, Recife, tentando deixar o passado para trás e recomeçar a vida, mas descobre que essa tarefa é mais difícil do que imaginava.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa vem acumulando reconhecimento internacional. A obra conquistou o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Critics Choice Awards e também venceu duas categorias no Globo de Ouro: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Ator, para Wagner Moura.

Além disso, recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco.

Nos últimos anos, o cinema brasileiro tem ampliado sua presença nas telas chinesas. Entre os destaques estão “Nise: O Coração da Loucura”, dirigido por Roberto Berliner, e “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles.

Em fevereiro deste ano, como parte das atividades do Ano Cultural, foi realizada a mostra “Amazônia: uma floresta na tela”, que exibiu produções como “Outro Lado do Céu”, de Gabriel Mascaro, e “Manas”, de Marianna Brennand.

A iniciativa reforça o intercâmbio cultural entre Brasil e China, com uma programação que inclui não apenas cinema, mas também concertos, exposições e outros eventos ao longo do ano.