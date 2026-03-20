Vendas de automóveis chineses aceleram no continente africano

247 - Perto da "China Town" de Luanda, capital de Angola, novos veículos de marcas chinesas como Jetour e Soueast estão alinhados de forma organizada. Dentro de um stand de exposição da Jetour, a vendedora local, Wilma, apresenta os modelos em transmissões ao vivo, misturando português com inglês, demonstrando grande profissionalismo, relata reportagem do Diário do Povo nesta sexta-feira (20).

Ying Huiren, sócio-fundador das operações da Jetour em Angola e com quase 20 anos de atuação na África, explica que essa loja tem 3.260 m², sendo a maior do tipo no continente. A marca conta com 12 grandes lojas em Luanda e mais 2 pontos de venda direta em outras províncias, formando uma rede de vendas estruturada.

Seguindo a filosofia de oferecer qualidade e garantir que seus produtos não fiquem obsoletos por 10 anos, Ying estima que as vendas da Jetour em Angola podem atingir entre 2.000 e 3.000 unidades este ano — sendo que o total anual de carros de passeio vendidos no país é de pouco mais de 10 mil.

Hoje, nas ruas de Luanda, é comum ver carros de marcas chinesas como Chery, Jetour, Changan Automobile e Geely, presentes em táxis, aplicativos de transporte e veículos particulares. Motoristas locais valorizam especialmente o custo de manutenção, a disponibilidade de peças e a capacidade desses veículos de lidar com condições de estrada mais desafiadoras.

O repórter também visitou anteriormente a fábrica de montagem e pintura da Jetour em Helwan, ao sul de Cairo. No local, a linha de produção funciona de forma organizada, com trabalhadores desempenhando suas funções de maneira eficiente. Segundo Zhang Tiejun, gerente do projeto KD da Jetour no Egito, em maio de 2025, na presença do primeiro-ministro egípcio, a empresa assinou um acordo de montagem local com um parceiro, marcando a transição de exportação comercial para produção local.

O diretor da fábrica, Ahmed, destacou que os carros chineses não apenas oferecem mais opções aos consumidores egípcios, mas também contribuem para a industrialização do país, formando trabalhadores qualificados e fortalecendo a cadeia produtiva — um exemplo de cooperação vantajosa para ambos os lados.

Luo Yuanren, responsável pelas operações da Jetour na África, revelou que, em 2025, as vendas da marca no continente ultrapassaram 30 mil unidades, ocupando o segundo lugar entre as marcas chinesas na África, atrás apenas da Chery. Atualmente, diversas montadoras chinesas disputam espaço no mercado africano, impulsionando conjuntamente sua expansão.

Das margens do Rio Nilo, no Cairo, até à costa atlântica de Luanda, os carros chineses avançam impulsionados pelo crescimento africano. Ao mesmo tempo em que testemunham o progresso e a prosperidade do continente, escrevem também um novo capítulo de cooperação e benefício mútuo entre marcas chinesas e a África.