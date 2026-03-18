China confirma negociações em torno da visita de Trump ao país

247 - China e Estados Unidos estão em comunicação entre si a respeito da visita do presidente norte-americano Donald Trump à China, conforme declarações reiteradas do Ministério das Relações Exteriores da China nos últimos dias, citadas pelo Diário do Povo.

Na segunda-feira (16), o porta-voz do MRE chinês Lin Jian respondeu uma pergunta relacionada à visita de Trump e acrescentou "que a diplomacia entre chefes de Estado desempenha um papel estratégico de liderança insubstituível nas relações entre China e Estados Unidos".

Anteriormente, alguns veículos de comunicação noticiaram que Trump teria dito que sua visita à China poderia ser adiada caso o país não prestasse assistência na escolta a petroleiros no Estreito de Ormuz, em meio ao conflito no Oriente Médio.

“Observamos que os Estados Unidos fizeram esclarecimentos públicos sobre as reportagens equivocadas da mídia, classificando-as como completamente falsas”, disse Lin, acrescentando que o lado norte-americano enfatizou que a visita não está vinculada à questão do Estreito de Ormuz.

Nesta quarta-feira (18), Lin Jian afirmou, durante uma coletiva de imprensa diária, que a China continuará mantendo comunicação com o lado norte-americano a respeito da visita do presidente Donald Trump ao país. Ele também reforçou a importância da diplomacia, no contexto das negociações sobre a visita de Trump.

“A diplomacia entre chefes de Estado desempenha um papel estratégico de liderança insubstituível nas relações entre China e Estados Unidos”, disse o porta-voz.