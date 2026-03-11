Semana de cinema China-Shanghai é inaugurada em São Paulo

247 - A cidade de São Paulo recebeu, na noite de 4 de março, a abertura da China-Shanghai Film Week, evento que reúne produções cinematográficas chinesas e promove o intercâmbio cultural entre China e Brasil. A cerimônia ocorreu no Espaço Petrobras de Cinema, no centro da capital paulista, e contou com a presença de mais de 200 entusiastas do cinema. Os relatos foram publicados nesta quarta-feira (11) no Diario do Povo.

O evento faz parte de uma série de ações destinadas a fortalecer as trocas culturais entre os dois países, destacando o cinema como ferramenta de aproximação entre diferentes sociedades. Durante a abertura, o chefe do departamento de publicidade do Comitê Municipal do Partido Comunista da China (CPC) em Xangai, Zhao Jiaming, destacou o papel da sétima arte como instrumento de diálogo entre povos. Segundo ele, o cinema atua como “um embaixador em uma caixa de lata”, capaz de conectar culturas e sensibilidades por meio da linguagem audiovisual.

Zhao também ressaltou o histórico de cooperação entre as indústrias cinematográficas chinesa e brasileira. Ele mencionou que o intercâmbio se consolidou ao longo dos anos por meio de plataformas como o Festival Internacional de Cinema de Xangai, o Festival Internacional de Cinema de São Paulo e o Festival de Cinema do BRICS. Nesse contexto, produções chinesas como Her Story e Caught by the Tides já foram exibidas no Brasil, enquanto filmes brasileiros como Através dos Olhos de Ernesto e O Outro Lado do Céu chegaram ao público de Xangai.

Ao comentar o significado da cidade chinesa para o setor audiovisual, Zhao afirmou: “Shanghai is both China's economic center and the birthplace of Chinese cinema”. Ele acrescentou que a mostra levará ao público brasileiro cinco produções de destaque do cinema de Xangai. “This year, we are bringing five outstanding films from Shanghai to Brazilian audiences, offering them a window into the emotions and everyday lives of ordinary Chinese people. We hope this festival will deepen cultural exchanges, expand cooperation, and let the flower of China-Brazil friendship continue blooming.”

O cônsul-geral da China em São Paulo, Yu Peng, também participou da cerimônia de abertura e destacou o papel estratégico da cultura nas relações bilaterais. Para ele, a produção cinematográfica é uma das expressões culturais mais relevantes da atualidade.

“China and Brazil are major cultural nations and important film-producing countries”, afirmou. Ele acrescentou que, nos últimos anos, as indústrias cinematográficas de ambos os países têm se desenvolvido rapidamente, produzindo obras que fortalecem a vida cultural doméstica e alcançam reconhecimento internacional.

Yu também ressaltou que o Ano da Cultura China-Brasil cria condições favoráveis para ampliar a cooperação cultural. Nesse contexto, a Semana de Cinema de Xangai não se limita à exibição de filmes, mas busca aproximar as sociedades dos dois países.

A programação do festival inclui a exibição de diversas produções representativas do cinema de Xangai. De acordo com Liu Yina, diretora da divisão de cinema do departamento de publicidade do Comitê Municipal do CPC em Xangai, o filme Her Story foi escolhido para abrir a mostra.

A programação também inclui títulos como Nobody, Shanghai Wonton, A Writer’s Odyssey II e o clássico restaurado em 4K Ashima. Segundo ela, as obras selecionadas revelam tanto a criatividade contemporânea do cinema chinês quanto o desenvolvimento industrial do setor audiovisual em Xangai.

Um dos momentos da cerimônia foi a exibição de mensagens em vídeo enviadas pelas equipes criativas dos filmes participantes. O professor Luís Paulino, do departamento de filosofia e ciências da Universidade Estadual Paulista (Unesp), destacou a importância desse contato entre realizadores e público. “This segment was very touching”, afirmou. Segundo ele, o recurso permitiu ao público conhecer antecipadamente as produções e compreender melhor as intenções artísticas de seus criadores.

Paulino também ressaltou o impacto cultural da iniciativa. Para ele, contar histórias contemporâneas da China por meio do cinema contribui para ampliar o entendimento do público brasileiro sobre a sociedade e a cultura chinesas.

A China-Shanghai Film Week é orientada pela Administração de Cinema da China e pelo Consulado-Geral da China em São Paulo. A organização do evento é conduzida pela Administração de Cinema de Xangai, com apoio da Sociedade de Tecnologia de Cinema e Televisão de Xangai e do Centro Internacional de Eventos de Cinema e TV de Xangai.

Representantes da indústria cinematográfica local, comunidades chinesas no exterior, institutos Confúcio, empresas parceiras, estudantes chineses no Brasil e veículos de comunicação dos dois países participaram da cerimônia de abertura.