Mais alto órgão consultivo político da China realiza reunião de encerramento da sessão anual

Beijing, 11 mar (Xinhua) – A quarta sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o mais alto órgão consultivo político da China, iniciou sua reunião de encerramento na manhã desta quarta-feira.

Xi Jinping e outros líderes do Partido e do Estado participaram da reunião no Grande Palácio do Povo, em Beijing.



