Restos mortais do alto funcionário chinês Song Ping são cremados

Beijing, 10 mar (Xinhua) – Os restos mortais de Song Ping, ex-alto funcionário do Partido Comunista da China (PCCh) e do Estado, foram cremados em Beijing nesta terça-feira.

Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng e outros líderes prestaram suas últimas homenagens a Song no Cemitério Revolucionário de Babaoshan. Hu Jintao enviou uma coroa de flores para expressar suas condolências pelo falecimento de Song.

Song morreu em decorrência de uma doença em Beijing em 4 de março, aos 109 anos.

Ele foi exaltado em um obituário oficial como um excelente membro do PCCh, um soldado comunista testado pelo tempo e leal, um excepcional revolucionário e estadista proletário, e um líder excepcional do Partido e do Estado.

Song foi membro do Comitê Permanente do Birô Político do 13º Comitê Central do PCCh e conselheiro de Estado.

Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng e Hu Jintao, entre outros, visitaram Song quando ele estava no hospital ou expressaram profundas condolências pelo seu falecimento e ofereceram sinceras condolências à sua família por vários meios.