Comércio exterior da China cresce 18,3% no primeiro bimestre de 2026

CGTN – A Administração Geral das Alfândegas da China divulgou nesta terça-feira (10) os dados do comércio exterior. Nos dois primeiros meses do ano, o comércio de mercadorias registrou crescimento de 18,3% em relação ao mesmo período de 2025, sinalizando um início positivo para o setor.

Desde o começo do ano, o comércio exterior chinês apresentou tendência de progresso estável, com resiliência e vitalidade cada vez mais evidentes. Entre janeiro e fevereiro, o valor total das importações e exportações atingiu 7,73 trilhões de yuans, representando aumento de 18,3% na comparação anual.

No âmbito das exportações, novos motores de crescimento ganharam força, os efeitos da diversificação de mercados se tornaram mais visíveis e novos formatos e modelos de negócios continuaram a se expandir. No período, as exportações somaram 4,62 trilhões de yuans, com alta de 19,2%.

Quanto às importações, o forte consumo durante o feriado do Ano Novo Chinês impulsionou a demanda por produtos estrangeiros. No primeiro bimestre, as importações totalizaram 3,11 trilhões de yuans, um aumento de 17,1%.

Em relação aos parceiros comerciais, o comércio da China com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) atingiu 1,24 trilhão de yuans, crescimento de 20,3%. Com a União Europeia, somou 998,94 bilhões de yuans, alta de 19,9%.

Já com os Estados Unidos somou 609,71 bilhões de yuans, registrando queda de 16,9%. No mesmo período, o comércio total da China com os países participantes da Iniciativa Cinturão e Rota alcançou 4,02 trilhões de yuans, com crescimento de 20%.