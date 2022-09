"Canalha, vagabundo, mentiroso", diz Felipe Neto, após Bolsonaro sinalizar tentativa de guerra civil

Youtuber reagiu com indignação à entrevista de Jair Bolsonaro em Londres, em que ele voltou a contestar as urnas edit

247 – O youtuber Felipe Neto reagiu com indignação à entrevista de Jair Bolsonaro ao SBT , em que ele afirmou que algo estranho terá acontecido caso ele não vença em primeiro turno – uma hipótese refutada por todas as pesquisas. O que todos os institutos revelam é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com chances reais de vencer em primeiro turno. Segundo Felipe Neto, Bolsonaro prepara o terreno para uma guerra civil no Brasil. Confira:

Canalha.

Filho da puta.

Vagabundo.

Mentiroso.



Ele quer os seus súditos armados nas ruas. É um canalha assassino.pic.twitter.com/Rm9WEmAvQ2 September 19, 2022

