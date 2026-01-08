Cantora Alcione é roubada no Rio

247 - O carro da cantora Alcione foi roubado na manhã desta quinta-feira (8) na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., uma das principais vias da Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu nas proximidades do Cemitério de Inhaúma, região com grande fluxo de veículos e histórico de ocorrências semelhantes, segundo registros policiais. As informações são do Metrópoles.

De acordo com informações divulgadas inicialmente pela jornalista Letícia Guedes, o veículo levado pelos criminosos é um automóvel da marca BYD, de cor cinza. Até a última atualização, o carro ainda não havia sido localizado pelas autoridades, e não havia confirmação oficial sobre a presença da artista no interior do veículo no momento do assalto.

A ocorrência foi registrada e está sendo investigada pelas forças de segurança do estado. A polícia busca imagens de câmeras de vigilância instaladas ao longo da avenida e em ruas próximas para tentar identificar os suspeitos e reconstituir a dinâmica do crime.]

O caso reacende o debate sobre a insegurança em vias expressas da capital fluminense, especialmente na Zona Norte, onde motoristas relatam ações frequentes de criminosos, muitas vezes realizadas em plena luz do dia. A Avenida Pastor Martin Luther King Jr. é uma ligação importante entre bairros da região e costuma apresentar congestionamentos, o que facilita abordagens rápidas.

Até o momento, nem a assessoria da cantora nem os órgãos de segurança divulgaram novos detalhes sobre o andamento das investigações. A polícia segue em diligências para localizar o veículo e identificar os responsáveis pelo roubo.