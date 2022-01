Capa de novo álbum do Mundo Livre S/A vira alvo da milícia bolsonarista

De acordo com o vocalista Fred 04, a milícia bolsonarista marcou perfis da PF, do vereador Carlos Bolsonaro e do secretário especial de Cultura, Mário Frias edit

247 - A capa do nono álbum da banda pernambucana Mundo Livre S/A, intitulado Walking Dead Folia, virou alvo da milícia bolsonarista antes mesmo do seu lançamento oficial, previsto para esta quinta-feira (20). A imagem, que faz alusão ao negacionismo e inação de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia, foi marcada por bolsonaristas como o vereador Carlos Bolsonaro e o secretário especial de Cultura, Mário Frias.

A ilustração, de autoria de Wendell Araújo, mostra diversas figuras, com um Adolf Hitler vestido com uma faixa verde-amarela, e foliões carregando num caixão um palhaço morto vestido com uma camiseta da seleção brasileira onde se lê “Sorria, você teve alta!”.

“Nas últimas horas, comecei a notar que as postagens são mais de bolsonaristas, marcando perfis da Polícia Federal, do [vereador] Carlos Bolsonaro... e do [secretário especial de Cultura] Mário Frias (risos)”, disse o vocalista e fundador da banda, Fred 04 ao jornal O Globo. “Você sabe que está furando a bolha quando começa a aparecer esse tipo de coisa!”, completou o músico.

Além de denunciar o descaso de Jair Bolsonaro em relação à pandemia, o título do álbum faz referência a um bloco carnavalesco que de fato existiu em Olinda. “Esse bloco realmente existia, num carnaval mais underground da madrugada, de décadas atrás. Era uma galera que saía com um caixão de madeira e que botava nele qualquer um que encontrasse apagado na calçada. Só não fui jogado num caixão desses, depois de ter detonado um garrafão, porque um colega ficou me vigiando na sarjeta”, ressaltou Fred 04.

As músicas do novo disco possuem uma forte carga de crônica política e social, além de estarem relacionadas à questões pessoais vividas por Fred 04 durante a pandemia.

