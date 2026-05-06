CCBB-RJ promove debate sobre biografia e memória com Ruy Castro e Heloisa Seixas

247 - O Clube de Leitura CCBB 2026 promove, no dia 13 de maio, um encontro dedicado ao tema biografia e memória, reunindo o jornalista e biógrafo Ruy Castro e a escritora Heloisa Seixas. A mediação será feita por Suzana Vargas e Ramon Nunes Mello. O debate propõe refletir sobre o papel da escrita como registro de experiências individuais e sua relação com a construção da história, em um contexto de crescente interesse por narrativas pessoais.

Os livros escolhidos pelo público para a discussão foram O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim, de Ruy Castro, e O Livro dos Pequenos Nãos, de Heloisa Seixas. A seleção ocorreu por meio de votação no perfil do CCBB no Instagram. A obra de Castro venceu o Prêmio Jabuti de Livro do Ano em 2025.

Para Heloisa Seixas, o contato com leitores modifica a percepção do autor sobre sua própria obra. "É como se ele estivesse lendo seu próprio livro pela primeira vez", afirma. Já Ruy Castro avalia que o encontro entre escritor e público é uma oportunidade rara de troca direta. "Todos saem ganhando com isso — o autor, o leitor e o livro", diz.

Memória, ficção e biografia em debate

Segundo Suzana Vargas, a reunião dos dois autores permite discutir gêneros literários em destaque na produção contemporânea. "Trazer Ruy Castro e Heloisa Seixas ao Clube de Leitura significa abrir espaço para uma reflexão sobre gêneros literários muito em voga atualmente: a memória, a biografia e o romance", afirma.

A curadora também propõe questionamentos sobre os limites entre memória e criação literária. O encontro deve abordar como experiências pessoais podem ser transformadas em narrativa e até que ponto a subjetividade interfere em relatos considerados objetivos, como a biografia.

Ruy Castro é reconhecido por obras baseadas em pesquisa histórica e narrativa envolvente. Em O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim, apresenta episódios da vida do compositor, reunindo histórias e bastidores que compõem um retrato multifacetado do artista.

Já Heloisa Seixas trabalha com textos que transitam entre ficção e memória. Em O Livro dos Pequenos Nãos, a autora explora decisões e dilemas pessoais a partir de histórias ambientadas em diferentes contextos.

Novos projetos e trajetória dos autores

Durante o encontro, os autores também devem abordar projetos em andamento. Ruy Castro prepara o lançamento de Eu gosto de música — Samba, Carnaval, bossa nova e todo aquele jazz, previsto para julho. "É uma coleção de textos curtos sobre a música popular brasileira e internacional, mas do ponto de vista humano, dos artistas que a fazem", afirma.

Heloisa Seixas concluiu o livro Mentiras sinceras, com previsão de lançamento em janeiro de 2027. "Gosto de trafegar nessa fronteira", diz, ao comentar a proposta da obra, que mistura ficção e memória.

A programação também destaca o fato de os dois autores serem parceiros na vida pessoal. Para Suzana Vargas, essa relação amplia o debate sobre a construção narrativa e os limites entre experiência íntima e literatura.

Programação e acesso

O Clube de Leitura CCBB acontece mensalmente, sempre na segunda quarta-feira, no Salão de Leitura da Biblioteca Banco do Brasil, no CCBB Rio. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria ou pelo site do Banco do Brasil.

Os encontros são gravados e disponibilizados no canal da instituição no YouTube, com tradução em Libras. A iniciativa reúne autores, pesquisadores e artistas para discutir temas contemporâneos ligados à literatura e à sociedade.

Serviço

Clube de Leitura CCBB – edição maio de 2026

Tema: Biografia & Memória

Convidados: Ruy Castro e Heloisa Seixas Mediação: Suzana Vargas e Ramón Nunes Melo

Encontro presencial: 13 de maio de 2026

Horário: 17h30 Ingressos disponíveis na bilheteria do CCBB ou pelo site bb.com.br/cultura a partir das 9h do dia do encontro.

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro.

Biblioteca Banco do Brasil – 5º andar