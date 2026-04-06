CCBB do RJ reúne Martha Medeiros para discutir felicidade com leitores a partir da obra 'Feliz por nada'

247 - O Clube de Leitura CCBB 2026 recebe, na quarta-feira (8), às 17h30, a escritora Martha Medeiros para um encontro dedicado à reflexão sobre a felicidade possível. A atividade será realizada no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro e parte das ideias desenvolvidas no livro Feliz por nada.

O debate ocorre em um contexto em que 79% dos brasileiros se declaram felizes, mas apenas cerca de um terço afirma estar satisfeito com a própria qualidade de vida, conforme levantamento da Ipsos. O Brasil ocupa atualmente a 36ª posição no World Happiness Report, relatório internacional apoiado pela ONU.

Com o tema "Felicidade sem motivo: o que a crônica de Martha Medeiros pode nos ensinar", o encontro terá mediação do escritor Ramon Nunes Mello e da curadora Suzana Vargas. A proposta é discutir aspectos da vida que escapam à lógica do consumo e das respostas prontas.

"Acho que o bom humor e a boa conversa ainda são dois dos caminhos possíveis", afirmou a autora, em reflexão associada ao livro que orienta o debate. A mediação é feita por Suzana Vargas e Ramon Nunes Mello, e o público pode participar com perguntas nos minutos finais. As gravações são disponibilizadas no canal do Banco do Brasil no YouTube, com tradução em Libras.

Escolha do público e trajetória da obra

A obra Feliz por nada foi escolhida por votação aberta ao público nas redes sociais do CCBB Rio. Publicado originalmente em 2011, o livro reúne crônicas que abordam situações cotidianas e propõem uma visão de felicidade menos condicionada a grandes conquistas.

Suzana Vargas afirmou que a escritora reúne um público amplo e consolidou uma produção relevante na crônica contemporânea. "Seus textos têm frescor, profundidade e continuam nos atravessando", disse.

Temas e dinâmica do encontro

O debate deve abordar temas recorrentes na obra recente de Martha Medeiros, como envelhecimento, etarismo e passagem do tempo. Segundo a curadora, a autora trata dessas questões com leveza e precisão. "Ela fala de idade com leveza, mas sem superficialidade", afirmou Suzana.

Sem roteiro fixo, o encontro seguirá uma dinâmica aberta. "Podemos começar falando de um gesto banal e terminar discutindo liberdade de escolha", disse a curadora sobre o formato.

Clube de Leitura e programação

O Clube de Leitura CCBB completa cinco anos em 2026 e mantém encontros mensais no Salão de Leitura da Biblioteca Banco do Brasil, no quinto andar do CCBB Rio. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos.

A programação deste ano reúne autores brasileiros e estrangeiros, além de pesquisadores e artistas, para discutir temas como diversidade, memória, ciência e bem-estar. "Reunimos vozes femininas, negras, indígenas, LGBTQIA+, autores consagrados e pensadores internacionais", afirmou Suzana.

Serviço:

Clube de Leitura CCBB – edição abril de 2026

Tema: Felicidade sem motivo: o que a crônica de Martha Medeiros pode nos ensinar

Convidada: Martha Medeiros

Mediação: Suzana Vargas e Ramón Nunes Melo

Encontro presencial: 08 de abril de 2026

Horário: 17h30

Ingressos disponíveis na bilheteria do CCBB ou pelo site bb.com.br/cultura a partir das 9h do dia do encontro.

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro.

Biblioteca Banco do Brasil – 5º andar