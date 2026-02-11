Fotógrafas do Pará ocupam o CCBB Rio com 170 obras

247 - O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB Rio), em parceria com o Museu das Mulheres, abriu ao público a exposição “Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará”, que destaca a produção fotográfica feminina da Amazônia brasileira. A iniciativa reúne 170 obras de três gerações de artistas paraenses e apresenta ao público um panorama inédito dessa trajetória coletiva.

Com direção artística e curadoria de Sissa Aneleh, diretora do Museu das Mulheres, a mostra promove o encontro de pioneiras e novas vozes da fotografia amazônica em uma mesma exposição, realizada pela primeira vez em formato coletivo com esse recorte geracional.

Entre os destaques estão as fotógrafas Leila Jinkings, Cláudia Leão, Bárbara Freire, Paula Sampaio e Walda Marques, representantes de uma geração pioneira. O percurso também contempla nomes como Evna Moura, Renata Aguiar, Nay Jinknss e Nailana Thiely, além da nova geração formada por Deia Lima e Jacy Santos. A proposta curatorial articula diferentes linguagens, olhares e experiências sobre a Amazônia, suas paisagens, territórios e identidades femininas.

A exposição vai além da fotografia tradicional e incorpora tecnologias emergentes para ampliar a experiência do público. O projeto aposta em uma vivência sensorial que envolve elementos espaciais e aromáticos inspirados na Amazônia, criando uma atmosfera imersiva ao longo do circuito expositivo.

Um dos pontos centrais é a imersão em realidade expandida (XR), com a exibição do filme em realidade virtual “Mukathu-hary” — que significa “Curandeira” em tupi. A obra aborda temática feminina indígena em um cenário ancestral e integra o circuito OCA, sendo o primeiro filme em VR apresentado pelo Museu das Mulheres.

O público também poderá interagir com fotografias em realidade aumentada (AR), recurso que adiciona novas camadas narrativas às imagens. Outro destaque é a “Instalação Icamiabas”, composta por criações aromáticas inspiradas nas guerreiras indígenas amazônicas que viveram na região de Nhamundá, no Norte do Brasil. A proposta reforça o diálogo entre memória, território e presença feminina na história amazônica.

O projeto conta com patrocínio do Banco do Brasil e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, dentro da política de incentivo a projetos culturais do Governo do Brasil.

A exposição “Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará” está em cartaz no CCBB Rio de Janeiro entre 11 de fevereiro e 30 de março. A visitação ocorre de quarta a segunda-feira, das 9h às 20h. A entrada é gratuita, com ingressos disponibilizados no site do CCBB e pelo link na bio do Museu das Mulheres. A classificação é livre.